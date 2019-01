S knjigo Prekmurje v vrtincu Pariške mirovne konference 1919 začetek slovesnosti ob obletnici priključitve

Murska Sobota, 19. januarja - S predstavitvijo knjige Uroša Lipuščka Prekmurje v vrtincu Pariške mirovne konference 1919 (Vloga ZDA in majorja Douglasa W. Johnsona pri določanju slovenskih (prekmurskih) mej) so se v Murski Soboti začele prireditve ob letošnji 100. obletnici priključitve Prekmurja matični domovini, ki bodo trajale do marca prihodnje leto.