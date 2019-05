Predvsem v južnih in zahodnih krajih danes pričakujejo močnejše nalive

Ljubljana, 29. maja - Po napovedih Agencije RS za okolje je ponoči in zjutraj predvsem v južnih in zahodnih krajih mogoče pričakovati močnejše nalive, ob katerih lahko narastejo hudourniški vodotoki in manjše reke. Količina dežja lahko pri tem ponekod preseže 40 milimetrov v šestih urah. Povečana je tudi verjetnost zemeljskih plazov.