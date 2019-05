Policisti pri nezakonitih prehodih meje prijeli 84 tujcev

Ljubljana, 29. maja - Policisti so prijeli 84 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Na območju Policijske uprave (PU) Koper so obravnavali 51 oseb, na območju Ljubljane so prijeli tri tujce, na območju novomeške uprave pa so jih izsledili 30. Državljana Irana so med pregledom tovornega vlaka našli v podvozju, so sporočili s PU Novo mesto.