Koalicija načeloma uskladila predlog novele zakona glede financiranja zasebnih šol

Ljubljana, 28. maja - Koalicija je danes načeloma uskladila predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katero naj bi uresničila ustavno odločbo o financiranju zasebnih osnovnih šol, so za STA potrdili na ministrstvu za izobraževanje. V SMC in DeSUS imajo sicer še pomisleke in opozorila, kar nakazuje, da pot novele v DZ ne bo gladka.