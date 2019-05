Zaključena kriminalistična preiskava smrti zakoncev v Spuhlji

Maribor, 28. maja - Mariborski kriminalisti so zaključili preiskavo marčevske sumljive smrti zakoncev v Spuhlji. Končne ugotovitve kažejo, da je mož med prepirom svojo ženo z nožem tako hudo telesno poškodoval, da je na kraju umrla, zatem pa je poskušal storiti samomor. To pomeni, da je bila v prepiru med zakoncema ženska žrtev in ne napadalka.