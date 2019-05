Večer: Preobrat v preiskavi nasilnega dogodka v Spuhlji

Maribor, 24. maja - Končne ugotovitve preiskave marčevske družinske tragedije, ki se je končala s smrtjo zakoncev iz Spuhlje, so po današnjem poročanju časnika Večer razgalile, da so se kriminalisti zmotili, ko so izključili možnost, da si je moški smrtne rane prizadejal sam. Izkazalo se je, da je bila v prepiru med zakoncema žrtev samo ženska.