V Krškem razstava o razvoju posavskega muzealstva

Krško, 28. maja - V Mestnem muzeju Krško bodo drevi odprli razstavo Franjo in Iva Stiplovšek - razvoj muzealstva v Posavju, ki so jo ob tamkajšnji 70-letnici delovanja pripravili v brežiškem Posavskem muzeju. Razstava, ki bo na ogled do februarja prihodnje leto, povezuje ustanovi, zrasli na skupnih temeljih, in poudarja skupno ter celovito skrb za dediščino Posavja.