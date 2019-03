V Posavskem muzeju Brežice prireditve ob 70-letnici njegovega poimenovanja

Brežice, 2. marca - V Posavskem muzeju v Brežicah se bo danes ob 17. uri začel prireditveni niz ob 70-letnici njegovega poimenovanja. Naslovili so ga Dan delničarjev znanj in veščin Posavskega muzeja. Muzej so sicer iz zametkov v Krškem leta 1948 preselili v grad Brežice, okrajni ljudski odbor pa je 2. marca 1949 potrdil, da se strinja z njegovim poimenovanjem.