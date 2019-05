Peking: Trgovinski pogovori z ZDA morajo temeljiti na vzajemnem spoštovanju

Peking, 27. maja - Trgovinski pogovori z ZDA morajo temeljiti na vzajemnem spoštovanju in enakopravnosti, so po izjavi predsednika ZDA Donalda Trumpa, da obstaja zelo dobra možnost za sklenitev sporazuma med državama, sporočili iz Pekinga. Verjamejo namreč, da je treba kakršnakoli nesoglasja med državama reševati skozi prijateljska pogajanja in posvetovanja.