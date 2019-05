IMF: Trgovinski spor med ZDA in Kitajsko lahko ogrozi globalno rast

Washington, 23. maja - Mednarodni denarni sklad (IMF) je danes posvaril, da bi naraščanje trgovinskih napetosti med ZDA in Kitajsko lahko ogrozilo globalno gospodarsko rast, povzročilo motnje v svetovnih dobavnih verigah in vodilo v zvišanje cen za potrošnike. Opozorilo prihaja 10 dni potem, ko so ZDA povečale carine na uvoz za 200 milijard dolarjev kitajskega blaga.