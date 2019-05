Slovenski in hrvaški arhivi v sodelovanje z Vinom na meji

Maribor, 27. maja - Predstavniki treh slovenskih in treh hrvaških arhivov so se z današnjim podpisom sporazuma v Mariboru zavezali sodelovanju na novem projektu Vino na meji / Vino na granici. V tem okviru bodo predstavili javnosti različne teme, vezane na vino in vinogradništvo, na obeh straneh meje. Pri tem želijo območje predstaviti kot celoto.