Iz arhivov Gledališkega muzeja Slogi: Od najstarejše gledališke fotografije do videov predstav

pripravila Maja Čehovin Korsika

Ljubljana, 19. aprila - V Slovenskem gledališkem inštitutu (Slogi) - Gledališkem muzeju hranijo bogate zbirke raznovrstnega gradiva iz gledališke zgodovine, od rokopisov in fotografij iz druge polovice 19. stoletja do sodobnejših video zapisov. Ob robu velike razstave, posvečene slovenski scenografiji v Narodni galeriji, so STA predstavili nekaj zanimivejših eksponatov.