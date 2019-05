V spopadu s policisti v venezuelskem zaporu več deset mrtvih

Caracas, 25. maja - V zaporu v zahodnem venezuelskem mestu Acarigua je v petek prišlo do incidenta, v katerem je bilo ubitih najmanj 29 zapornikov in ranjenih 19 policistov. Nasilje je izbruhnilo, ko so pripadniki posebnih policijskih enot skušali preprečiti skupinski pobeg, navaja francoska tiskovna agencija AFP.