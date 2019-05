ZN: Venezuelo po letu 2015 zapustili trije milijoni ljudi

Ženeva, 21. maja - Venezuelo je po letu 2015 zapustilo tri milijone ljudi. Večino med njimi bi morali imeti za begunce, so danes v Ženevi sporočili Združeni narodi. Po podatkih ZN naj bi vsak dan Venezuelo, ki jo pretresata gospodarska in politična kriza, povprečno zapustilo od 3000 do 5000 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.