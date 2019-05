Tedenski pregled - Slovenija od 24. do 30. 5.

Ljubljana, 31. maja - Izvolili smo osem novih poslancev v Evropskem parlamentu; po dva iz SDS, SD in LMŠ ter po enega iz SLS in NSi. Veliko prahu je dvignilo zaslišanje akterjev prisluškovalne afere v arbitražnem postopku. Vlada je sklenila, da na Muri ne bo hidroelektrarn. Slovenijo sta obiskala makedonski premier in ruski zunanji minister.