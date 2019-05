Tedenski pregled - svet od 24. do 30. 5.

Ljubljana, 31. maja - Evropske volitve so zmanjšale moč dosedanjima najmočnejšima strankama, EPP in socialdemokratom, a okrepile liberalce in zelene, pa tudi skrajne desničarje. Odstopila je britanska premierka Theresa May, avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza je doletela nezaupnica. Predsednik ZDA pa je uvedel carine proti Mehiki zaradi migracij.