Podstavek Kajuhovega spomenika v Šoštanju porisan z albanskimi znaki

Šoštanj, 23. maja - V Kajuhovem parku v Šoštanju so neznanci podstavek spomenika pesnika Karla Destovnika - Kajuha porisali z znakom iz albanske zastave. Nad tem sramotnim dejanjem so na šoštanjski občini šokirani in razočarani. Ne predstavljajo si, kdo bi bil sposoben takšnega dejanja. Poškodovanje spomenika so prijavili policiji, so sporočili z občine.