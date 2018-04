Neznanci znova oskrunili spomenik na Kongresnem trgu

Ljubljana, 17. aprila - Ljubljanske policiste so danes zjutraj obvestili, da je prišlo do poškodovanja spomenika na Kongresnem trgu. Po do zdaj zbranih obvestilih je znano, da so za zdaj še neznani storilci danes med 5. uro in 6.30 z rdečim sprejem na zid spomenika naredili napis v velikosti okoli en krat 10 metrov, so danes sporočili z ljubljanske policijske uprave.