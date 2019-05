Unicef poziva k zaščiti pravic otrok tujih borcev

New York, 22. maja - Sklad ZN za otroke (Unicef) je danes pozval mednarodno skupnost k zaščiti pravic okoli 30.000 otrok tujih borcev, ki so ujeti v nemogočih razmerah v Siriji in Iraku. Izvršna direktorica sklada Henriette Fore poudarja, da je treba te otroke obravnavati predvsem kot žrtve in jim zagotoviti vse pravice v skladu z mednarodnim pravom.