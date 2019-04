Varnostni svet ZN potrdil resolucijo proti spolnemu nasilju v oboroženih spopadih

New York, 24. aprila - Varnostni svet Združenih narodov je v torek potrdil resolucijo proti spolnemu nasilju v oboroženih spopadih in po njih, vendar šele po tistem, ko so iz besedila umaknili poziv k zagotavljanju spolnega in reproduktivnega zdravja žrtvam spolnega nasilja. Umik so zahtevale ZDA.