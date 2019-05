Adidas, Nike, Puma: Morebitne nove carine katastrofa za panogo

Washington, 21. maja - Globalni tekstilni in obutveni velikani Adidas, Nike in Puma so danes skupaj z več kot 170 ameriškimi podjetji ameriškega predsednika Donalda Trumpa pozvali, naj prepreči, da bi podjetja v panogi postala žrtev trgovinske vojne med ZDA in Kitajsko. Predstavniki teh podjetij so prepričani, da bi bile nove carine zanje "katastrofalne".