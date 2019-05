Z novelo zakona o vrtcih za prepoved opravljanja predšolske vzgoje za tiste brez vpisa v razvid

Ljubljana, 21. maja - Na ministrstvu za izobraževanje so pripravili predlog sprememb zakona o vrtcih, ki med drugim prepoveduje opravljanje predšolske vzgoje in varstva otrok vsem fizičnim in pravnim osebam, ki niso vpisane v register pri pristojnem ministrstvu. Predlog je objavljen na spletnem portalu eDemokracija in bo v javni obravnavi do 12. junija.