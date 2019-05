Policija zaznava trend strmega porasta števila ilegalnih prehodov meje

Ljubljana, 21. maja - Policija letos zaznava trend strmega naraščanja števila ilegalnih prehodov državne meje. Medtem ko so v prvih štirih mesecih lani obravnavali 1305 ilegalnih prehodov, so jih v enakem obdobju letos že 3043. Struktura ilegalnih migrantov po državljanstvu se spreminja, opazno je predvsem povečanje števila državljanov Alžirije, Pakistana in Maroka.