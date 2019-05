Na konferenci ob 100-letnici ljubljanske univerze za več nacionalnega ponosa

Ljubljana, 21. maja - Na FDV so danes pripravili konferenco na temo vloge Univerze v Ljubljani pri preobrazbi slovenskega naroda v nacijo. Prorektorica Tanja Dmitrovič je poudarila, da je slovenski narod skozi stoletja ohranil jezik in identiteto, kljub temu, da ni imel svoje države. Zdaj jo ima, vendar pa ljudem manjka nacionalnega ponosa in samozavesti, je ocenila.