V Cankarjevem domu obeležili stoletnico ljubljanske medicinske fakultete

Ljubljana, 7. maja - V počastitev stote obletnice Medicinske fakultete v Ljubljani je bila danes v Cankarjevem domu prireditev Nemogoče telo, na kateri je bil slavnostni govornik predsednik republike Borut Pahor, nastopali pa so tudi zdravniki, zobozdravniki in študenti. Fakulteta je doslej vzgojila več kot 8000 zdravnikov in okoli 2000 zobozdravnikov.