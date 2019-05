Na lokalnih volitvah na severu Kosova zmagali Beogradu zvesti župani

Priština, 20. maja - Na lokalnih volitvah v štirih občinah na severu Kosova so v nedeljo zmagali kandidati največje stranke kosovskih Srbov Srbske liste, ki je zvesta Beogradu. Kot je sporočila državna volilna komisija, so dosegli podporo med 90 in 96 odstotkov volivcev. Volilna udeležba je bila nekaj več kot 42-odstotna, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.