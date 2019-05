V dvorcu Novo Celje razstava Tukaj. Nekoč in Danes

Žalec, 20. maja - V dvorcu Novo Celje pri Žalcu bodo v petek odprli razstavo Tukaj. Nekoč in Danes, ki ponuja pregled likovnega dogajanja v 20. stoletju in aktualne umetniške prakse v prostoru Savinjske doline. Na ogled bo 47 del različnih avtorjev, razstava pa bo na ogled do 12. oktobra letos, je povedala predstavnica žalskega zavoda za kulturo Nastija Močnik.