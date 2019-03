V Žalcu razstava Kiparske slike/Iluzija slike

Žalec, 7. marca - V Savinovem likovnem salonu v Žalcu bodo nocoj odprli razstavo kiparja Dušana Tršarja in slikarja Marka Tuška Kiparske slike/Iluzija slike. Avtorja in njuna dela bo predstavila kustosinja razstave Milena Zlatar. Razstava, ki je dialog med kiparjem in slikarjem, bo na ogled do 4. maja, so sporočili iz Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec.