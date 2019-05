Druga godba s 16 koncerti v Ljubljani in Mariboru

Ljubljana, 21. maja - V Ljubljani se danes začenja 35. mednarodni festival Druga godba, ki bo v petih dneh postregel s 16 koncerti izvajalcev različnih glasbenih žanrov, od severa Evrope do juga Afrike. Med njimi bodo ameriški kitarist Yonatan Gat ter ukrajinska in britanska zasedba DakhaBrakha in Kokoroko. Zaključni festivalski dan bo potekal v Mariboru.