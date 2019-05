Druga godba letos tudi v Mariboru

Maribor, 8. maja - Mednarodni festival Druga godba bo v 35. izdaji gostoval v drugem največjem slovenskem mestu. Od 21. do 25. maja bo v Ljubljani in Mariboru 16 koncertov izvajalcev različnih glasbenih žanrov, od severa Evrope do juga Afrike. Med njimi bodo ameriški kitarist Yonatan Gat ter ukrajinska in britanska zasedba DakhaBrakha in Kokoroko.