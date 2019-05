Potapljači pripravili že 26. akcijo čiščenja Blejskega jezera

Bled, 18. maja - Društvo za podvodne dejavnosti Bled je v sodelovanju s Slovensko potapljaško zvezo, Ribiško družino Bled, Občino Bled in Infrastrukturo Bled pripravilo tradicionalno, že 26. akcijo čiščenja dna in obrežja Blejskega jezera. V akciji so odstranili okoli šest kubičnih metrov odpadkov. Odstranjevali so tudi tujerodne školjke potujoče trikotničarke.