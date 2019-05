Sindikalna zaupnica v Vrtcu Jarše po doseženem dogovoru nazaj na delo

Ljubljana, 17. maja - Sindikalna zaupnica Sviza Petra Koritnik, ki je dobila izredno odpoved delovnega razmerja v Vrtcu Jarše, se lahko vrne nazaj na delo. Kot so sporočili iz Sviza, so v Vrtcu Jarše na podlagi zagovora vzgojiteljice in pisem podpore staršev prišli do zaključka, "da pojasnila in dokazila, predložena pri zagovoru, odpravljajo delavki očitane kršitve".