Sviz zaradi odpovedi delovnega razmerja sindikalni zaupnici v vrtcu Jarše napoveduje boj do konca

Ljubljana, 15. maja - Ravnateljica Vrtca Jarše Diana Šumenjak je vzgojiteljici in sindikalni zaupnici Sviza Petri Koritnik vročila izredno odpoved delovnega razmerja iz krivdnih razlogov in prepoved opravljanja dela. V sindikatu pravijo, da je odpoved povezana z njenim sindikalnim delom in napovedujejo boj do konca, v vrtcu pa to zanikajo, je poročala TVS.