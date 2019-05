Policisti prijeli 24-letnika, ki je najavil lažno eksplozijo v Luki Koper

Koper, 17. maja - Koprski policisti so prijeli 24-letnika, ki je v četrtek okoli 12.30 klical v Luko Koper in najavil eksplozijo bombe ob pristanišču. Po preverjanju so ugotovili, da eksplozivno sredstvo ni bilo nastavljeno, klicatelja pa bodo ovadili zaradi zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost, za kar so predvidena do tri leta zapora, so sporočili s PU Koper.