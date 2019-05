V Luki Koper lažni alarm o nastavljeni bombi

Koper, 16. maja - V Luki Koper so nekaj po 12. uri prejeli anonimni klic, v katerem je neznan moški najavil eksplozijo bombe ob pristanišču. Policijske aktivnosti so takoj stekle, bombe pa niso našli. Čez manj kot dve uri so v povezavi s klicem prijeli eno osebo, vendar njeno morebitno vpletenost še preverjajo. Gmotne škode ni bilo in poškodovan ni bil nihče.