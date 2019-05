Na ministrstvu do srede pričakujejo predloge glede aneksa dve k splošnemu dogovoru

Ljubljana, 17. maja - Na ministrstvu za zdravje do 22. maja pričakujejo predloge podpisnikov glede aneksa dve k splošnemu dogovoru. Glede na to, da bo aneks imel tudi finančne posledice, pričakujejo več sto predlogov, ki jih bo treba ovrednotiti in pripraviti vsebino aneksa. Najbolj optimistični rok za njegovo sprejetje je sredina julija.