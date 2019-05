Na izredni seji DZ vladna stran za nadgradnjo plačnega sistema, ne pa njegovo uničenje

Ljubljana, 17. maja - DZ danes na izredni seji razpravlja o enotnem plačnem sistemu javnega sektorja. Zahteva za sejo je prišla iz SDS, kjer so pozvali k temeljiti spremembi sistema, tudi z izstopom posameznih poklicnih skupin. Posebej so opozorili na področji zdravstva in obrambe. Na vladni strani so poudarili, da je sistem vsekakor treba nadgraditi, ne pa uničiti.