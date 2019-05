V DZ napovedana večurna razprava o plačnem sistemu javnega sektorja

piše Tatjana Žnidaršič

Ljubljana, 16. maja - Državni zbor bo petkovo izredno sejo namenil razpravi o obstoječem enotnem plačnem sistemu v javnem sektorju. Sejo so predlagali v SDS, kjer želijo, da vlada pripravi analizo sistema in med drugim preuči tudi možnost izločitve zdravstva in vojske iz sistema. Na vladni strani temu niso naklonjeni in svarijo pred posledicami.