Izbrana še druga deseterica za evrovizijski finale

Tel Aviv, 16. maja - V Tel Avivu so nocoj izbrali še drugo deseterico držav, ki se bodo v soboto z upanjem na zmago ponovno predstavile na 64. tekmovanju za pesem Evrovizije. Gledalci in žirije so v finale poslali Severno Makedonijo, Nizozemsko, Albanijo, Švedsko, Rusijo, Azerbajdžan, Dansko, Norveško, Švico in Malto. Osem držav se je moralo posloviti.