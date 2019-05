Minister Poznič na praški razstavi impresionistov: Razstava je velik razlog za ponos vseh Slovencev

Praga, 16. maja - Minister za kulturo Zoran Poznič je na Praškem gradu odprl razstavo Impresionizem od zore do mraka: Slovenska umetnost 1870-1930. Po njegovih besedah je razstava velik razlog za ponos vseh Slovencev, so sporočili z ministrstva. Gre za najobsežnejšo razstavo Narodne galerije v tujini in najobsežnejše gostovanje nacionalne dediščine v nasploh.