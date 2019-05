V Pragi razstava slovenskega impresionizma

Praga, 16. maja - Na Praškem gradu bodo danes odprli razstavo Impresionizem od zore do mraka: Slovenska umetnost 1870-1930. Kot so zapisali v Narodni galeriji, gre za največjo in najštevilčnejšo pošiljko nacionalne dediščine v tujino v vsej zgodovini samostojne Slovenije. V Pragi bodo predstavili kar 474 del, med njimi sliko Jurija Šubica Pred lovom.