Naslednice nekdanje SFRJ prodale veleposlaništvo v Tokiu

Ljubljana, 16. maja - Države naslednice nekdanje SFRJ so v Tokiu skupaj prodale zgradbo, v kateri je bilo veleposlaništvo in rezidenca nekdanje skupne države, in zanjo iztržile več kot 15 milijonov evrov. Sloveniji v skladu s prilogo B sporazuma o nasledstvu pripada 14 odstotkov kupnine, to je 2,1 milijona evrov, so danes sporočili z zunanjega ministrstva.