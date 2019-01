Naslednice nekdanje SFRJ pred prodajo veleposlaništva v Tokiu

Ljubljana, 16. januarja - Države naslednice nekdanje SFRJ nadaljujejo prizadevanja za skupno prodajo diplomatsko-konzularnih predstavništev bivše skupne države. Kot so za STA povedali na zunanjem ministrstvu, je po lanski prodaji rezidence SFRJ v New Yorku zdaj v zaključni fazi prodaja veleposlaništva v Tokiu, ponudbe so prejeli za nepremičnini v Bonnu in Bernu.