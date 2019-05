ZDA umikajo nenujne uslužbence s predstavništev v Bagdadu in Erbilu

Washington/Bagdad, 15. maja - Ameriško zunanje ministrstvo je odredilo umik vseh vladnih uslužbencev z ameriškega veleposlaništva v Bagdadu in konzulata v Erbilu na severu Iraka, ki niso nujni za delovanje teh predstavništev. Kot navajajo tuje tiskovne agencije, prihaja do te odločitve sredi povečevanja napetosti med ZDA in Iranom.