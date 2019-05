S pomočjo krajanov policija uspešno nad organizatorje ilegalnih prehodov meje

Novo mesto/Brežice/Dobova, 14. maja - Policisti so v ponedeljek na območju Gorjancev s pomočjo tamkajšnjih krajanov uspešno stopili na prste trem organizatorjem nezakonitih prehodov meje. Te so pridržali in jih bodo privedli k preiskovalnemu sodniku, tujce pa bodo vrnili na Hrvaško. Na Policijski upravi (PU) Novo mesto so se krajanom zahvalili za pomoč.