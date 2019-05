Lani manj prireje govedine in svinjine, a občuten skok pridelave medu

Ljubljana, 14. maja - Slovenija je lani zabeležila manjšo prirejo govejega in prašičjega mesa kot leto pred tem, a hkrati večjo prirejo perutninskega, ovčjega in kozjega mesa, je razvidno iz danes objavljenih začasnih podatkov statističnega urada. Slovenski čebelarji so medtem opazno povečali pridelavo medu - za več kot 100 odstotkov.