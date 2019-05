Poplave v BiH, reke narasle tudi na Hrvaškem

Zagreb/Banjaluka/Beograd, 14. maja - Zaradi močnega dežja so reke v severni in osrednji Bosni in Hercegovini poplavile številne stanovanjske in gospodarske objekte. Na območju Doboja so minulo noč ukazali evakuacijo prebivalstva. Na Hrvaškem reka Una ogroža Hrvaško Kostajnico, protipoplavne ukrepe so razglasili tudi na območju Karlovca.