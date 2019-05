V BiH poplavljenih približno 200 hiš

Zagreb/Banjaluka, 13. maja - Na severu Bosne in Hercegovine so obilne padavine povzročile poplave. Na območju Prijedora je minulo noč poplavilo približno 200 hiš, so sporočile lokalne oblasti. Kot so dodali, so pripravljeni tudi na evakuacijo prebivalstva. Poplave ovirajo tudi cestni promet ob nekaterih rekah.