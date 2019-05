Na ljubljanskem okrožnem sodišču danes izrek sodbe Michelu Stephanu

Ljubljana, 14. maja - Na Okrožnem sodišču v Ljubljani bodo izrekli sodbo libanonskemu kemiku Michelu Stephanu, obtoženemu napeljevanja k uboju enega od vodilnih na Kemijskem inštitutu Janeza Plavca. Tožilka zanj predlaga devet let in pol zapora ter za pet let izgon iz države. Obramba je na drugi strani prepričana, da za napeljevanje k uboju ni dokazov.