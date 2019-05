Tožilstvo za Michela Stephana predlaga devet let in pol zapora

Ljubljana, 13. maja - Tožilstvo za libanonskega znanstvenika Michela Stephana, obtoženega napeljevanja k uboju enega izmed vodilnih na Kemijskem inštitutu Janeza Plavca, predlaga enotno kazen devet let in pol zapora ter izgon iz države za pet let. Meni namreč, da sta mu očitani kaznivi dejanji v celoti dokazani. Obramba nasprotno meni, da Stephan ni kriv.